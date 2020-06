Présidentielle en Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié unissent leurs forces

Les partis de Laurent Gbagbo et de Henri Konan Bédié appellent leurs militants respectifs, à collaborer en vue de la présidentielle d’octobre 2020.



Le Front populaire ivoirien (FPI) de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) de Henri Konan Bédié, ont lancé, mercredi 3 juin, un appel solennel à leur militants pour qu’ils préparent ensemble la prochaine élection présidentielle.



Les deux principaux partis d’opposition ivoiriens ont appelé leurs militants « à travailler de concert sur toute l’étendue du territoire pour la réconciliation et le retour de la paix », afin de «traduire en actions communes», les engagements pris dans l’accord-cadre de collaboration du 30 avril. Pour la première fois, les dirigeants du FPI et du PDCI-RDA demandent surtout à leurs adhérents de collaborer pour préparer la prochaine présidentielle, dont le premier tour est programmé le 31 octobre.



Dans leur déclaration, ils demandent notamment à tous les responsables de base de leurs partis, de «mettre l’accent dès maintenant», sur la nécessité pour leurs militants d’acquérir leurs cartes nationales d’identité et de s’inscrire massivement sur les listes électorales.