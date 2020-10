Présidentielle guinéenne: Au moins 3 morts et plusieurs blessés à Conakry. Rédigé par leral.net le Mardi 20 Octobre 2020 à 00:54 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Selon Cellou Dalein Diallo, chef de fil de l'opposition guinéenne et candidat à la présidence, 3 jeunes garçons sont morts suite à des tirs de balles réelles de la part des FDS et entrainant en même temps plusieurs blessés. Nous y reviendrons avec plus de détails.



Source : Source : https://xalimasn.com/presidentielle-guineenne-au-m...

