Prière d'Aïd el-Fitr: Djiby Diallo, Sous préfet de Dakar Plateau appelle à une introspection individuelle et collective Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mai 2022 à 17:13 | | 0 commentaire(s)| Le Sous préfet de Dakar Plateau, Djiby Diallo, après la prière d’Aïd el-Fitr a prié et rendu grâce à Dieu. Décryptant le « hudba » de l’Imam de la Mosquée Omarienne, l’administrateur a prié pour les morts, les détenus et les malades internés dans les différents hôpitaux du pays. Il a rendu grâce au Tout Puissant, suivant la gestion des affaires publiques qui leur a été dévolue. Après avoir constaté une dégradation et une dépravation des moeurs sur l’espace public sénégalais, l’administrateur estime que le discours de l’Imam vient à son heure. Puisque, les comportements des populations, dit-il, deviennent aujourd’hui, très inquiétants. Cette situation, relève-t-il, appelle à une introspection individuelle et collective pour se conformer aux recommandations divines.

L’Imam, évoqué-t-il, a rappelé que la responsabilité de ces dérives est d’abord, parentales, puis éducatives, avant d’être sociales. Le même constat du comportement dégradant est fait sur les réseaux sociaux et sur la voie publique.



Ainsi, le Sous-préfet indique qu’au de-là, des prières, chacun doit revoir sa copie pour amoindrir les dérapages, les risques d’accidents récurrents, les dérives verbales et audiovisuelles. Chacun, insiste-t-il, doit prendre cette interpellation comme un sacerdoce.



Rappelant les recommandations divines pour un équilibre sociétal Djiby Diallo, appelle tout simplement, à prise de conscience citoyenne pour une pérennisation de la paix.



