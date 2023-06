Prière de Tabaski de la communauté Maure de Mbour: Imam Macoumba Tall appelle les autorités politiques à s'inspirer du Coran et des paroles du prophète Mouhamed Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023 à 21:46 | | 0 commentaire(s)| La communauté Maure de la commune de Mbour ont fêté ce mercredi, la tabascki, tout comme une partie des sénégalais. L'imam Macoumba Tall a, lors de son sermons appelé les autorités politiques à s'inspirer du Coran et les paroles du prophète Mouhamed qui privilège la paix et la sécurité pour une stabilité sociale.



