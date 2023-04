Prière de la Korité 2023 : Serigne Mbaye Thiam souligne l’importance du message de Cheikh Maki Ibrahima Niass

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 19:54 | | 0 commentaire(s)|

Venu représenter le Président Macky Sall à la prière de la Korité 2023 à l’école Sokhna Mariama Niass, auprès du guide religieux Cheikh Maki Ibrahima Niass, le ministre Serigne Mbaye Thiam, en compagnie de son collègue Pape Malick Ndour, de Pape Demba Bitèye, DG de la Sénélec et d’autres personnalités, a saisi l’occasion pour délivrer le message du Chef de l’Etat. Revenant sur le message de Cheikh Maki Ibrahima Niass, il a rappelé l’impérieuse nécessité de sauvegarder la paix et la stabilité du pays. Car, comme l’a averti le guide religieux, « les dégâts d’un fauteur de trouble pourraient se retourner contre lui et sa famille…».