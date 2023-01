Prise en charge des enfants au Sénégal: La DESPS révise et harmonise ses outils d'intervention Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 21:44 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre de sa politique de prise en charge des enfants au Sénégal, la Direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale ( DESPS) du Ministère de la Justice, compte réviser et harmoniser les outils d'intervention des structures extérieures. D’après Amadou Ndiaye, magistrat et directeur de la DESPS, cette structure intervient dans de multiples problèmes sociaux qui entravent le développement et la sécurité de l'enfant. Son domaine d’intervention, précise-t-il, la lutte contre la pauvreté, les violences, la déviance, la délinquance entre autres ...



