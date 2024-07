Privatisation de l'éducation et de la formation au Sénégal: USEQ renforce les capacités en technique de déploiement et de lobbying, ce mardi Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2024 à 19:12 | | 0 commentaire(s)| L'Union Syndicale pour une Éducation de Qualité (USEQ) a organisé ce mardi, un atelier de renforcement des capacités en technique de déploiement et de lobbying contre la privatisation de l'éducation et de la formation au Sénégal. L'objectif de cette rencontre était de promouvoir un secteur public de l'éducation et de la formation de qualité, face à la concurrence croissante du secteur privé dans tous les cycles d'enseignement.



Accueil Envoyer à un ami Partager