Procès Ousmane Sonko: Me Ciré Clédor Ly fait le point

Pour Me Ciré Clédor Ly, avocat d'Ousmane Sonko, ce qu'il faudra retenir, c'est qu'après 8 heures de plaidoirie, le juge a décidé de mettre l'affaire en délibéré, pour réfléchir sur les arguments des uns et des autres et rendre sa décision le 14 décembre, à 9 h. Donc, explique-t-il, "ce qui avait été plaidé à Ziguinchor, puis replaidé à la Cour suprême devant la Chambre administrative, c'est ce qui, aujourd'hui, faisait l'objet des plaidoiries entre les avocats de Ousmane Sonko et l'Etat du Sénégal". Il poursuit: "Nous attendons de voir si le juge de Dakar va confirmer la décision de Ziguinchor ou s'il aura un autre point de vue, qui aboutira nécessairement devant les Chambres réunies de la Cour suprême".



