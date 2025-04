Procès politique ? Takku Wallu accuse le camp au pouvoir de régler ses comptes Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Avril 2025 à 14:52 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a fermement réagi à la proposition de mise en accusation de l'ancien président Macky Sall, récemment soumise à l'Assemblée nationale par le député Guy Marius Sagna. Dans un communiqué publié ce mardi 15 avril 2025, le groupe dénonce une nouvelle fois ce qu'il qualifie de « propos infondés émanant d'un député de la majorité » et considère cette initiative comme « une grave dérive qui ternit et affaiblit la démocratie sénégalaise ». Selon Takku Wallu, cette démarche s'apparente à une tentative de manipulation politique et de révision de l'histoire des responsabilités dans la gestion de l'État. Le communiqué affirme : « Jamais, dans notre histoire politique, un régime fraîchement installé n'a cherché avec autant de brutalité et de propagande à s'attaquer à un ancien président ». Le groupe souligne que Macky Sall ne pourrait être poursuivi que pour haute trahison, écartant toute responsabilité relative à sa gestion des affaires publiques. Il estime que cette initiative vise à « entacher l'honneur et la réputation internationale d'un grand dirigeant africain, dont le leadership est unanimement reconnu ». Enfin, Takku Wallu Sénégal affirme sa détermination à « utiliser tous les moyens nécessaires » pour contrer ce qu'il qualifie de « justice des vainqueurs », tout en appelant les citoyens « épris de paix » à faire preuve de vigilance et à rester mobilisés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/proces-politique-takku-wa...

