Procès pour terrorisme : Imam Ndao se "débarrasse" de ses 25 billets de 500 euros…

Imam Alioune Badara Ndao ne veut plus garder avec lui l’argent que lui a remis Ibrahima Diallo. En effet, ce dernier de retour du Nigéria, précisément de Sambissa, fief de Boko Haram, lui a remis 25 billets de 500 euros avant de lui prêter 1500 euros de cette somme. Par le biais de l’un de ses conseils, lesdites sommes ont été remises ce lundi 7 mai au président de la Chambre criminelle de Dakar. Mais celui-ci a demandé à l’avocat de les garder et de les consigner par voie d’huissier.



Imam Ndao a expliqué à la Cour que c'est quatre jours après avoir reçu cet argent que les gendarmes l’ont cueilli chez lui. Il précise également que ces derniers au même titre que le juge d’instruction, ne lui ont jamais parlé des sommes d’argent incriminées qui étaient toujours gardées chez lui. « C’est le nommé Abdoulaye, second dans mon Daara qui a amené l’argent. C’est moi qui lui avait communiqué là où je l’avais gardé», a-t-il Imam Ndao à la barre.













Kady FATY, leral.net