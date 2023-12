Processus électoral: Les journalistes de Rufisque sensibilisés et formés sur leurs obligations Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2023 à 18:40 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif des Organisations de la Société Civile pour les Élections (COSCE), par le biais de l’ONG 3D, a tenu un atelier de formation à Rufisque ce jeudi. Cet événement avait pour public cible le Réseau des Journalistes du Département et portait sur les "Rôles et responsabilités du journaliste en période électorale". L'objectif principal de cette session était de sensibiliser et d'informer les journalistes sur leurs obligations et leurs engagements pendant les élections, dans le cadre du programme intitulé ‘’Niétti élections’’. Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de l’ONG 3D, a dirigé cette session de formation.



Accueil Envoyer à un ami Partager