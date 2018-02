Productivité : Voici pourquoi vous devriez prendre votre pause au travail

Lorsqu’on a beaucoup de choses à faire, ou qu’on veut finir sa journée plus tôt que prévu, on a tendance à sauter sa pause. Pourtant, il s’agit d’un moment que le travailleur ne doit pas négliger. Dans cet article, Afrikmag vous donne 3 bonnes raisons de profiter de votre break.

S’éloigner des outils de travail Ceux qui travaillent devant un ordinateur doivent impérativement prendre une pause. Généralement, la lumière peut être une source de fatigue. Celle-ci peut affecter vos yeux et vous donner des maux de tête. La posture au niveau de la chaise également peut vous causer des soucis. Une petite pause, surtout a l’air libre, peut vous faire beaucoup de bien. Sortir de son bureau et changer d’environnement, va permettre de faire le plein d’énergie. Il en est de même pour ceux qui soulèvent des objets lourds. Ils vont ainsi reposer leurs bras, et leurs pieds. A défaut, le travailleur peut avoir un trouble musculo-squelettique.

Faire le plein d’énergie L’une des règles d’or de la santé, c’est de manger 3 fois par jour. Pour ce faire, il ne faudrait pas sauter sa pause. Pour quelqu’un qui travaille pendant 6 heures, il faudrait prendre 20 minutes et faire le plein d’énergie. Par contre, il est recommandé à ceux qui travaillent pendant au moins 8 heures par jour, de prendre une pause plus longue. De ce fait, un break de 30 à 45 minutes par jour, pourrait leur permettre de souffler un peu.

Employeurs, exigez la pause! Contrairement à ce que croient certains patrons, la pause ne leur fait pas perdre des sous. Bien au contraire, elle permet d’augmenter la performance de ses travailleurs. Lorsque ces derniers enchaînent le travail en journée continue, ils peuvent être bourrés. Du coup, leur créativité peut baisser. Cela pourrait aboutir à un travail bâclé voire médiocre. Il faudrait donc inciter les travailleurs à refaire le plein d’énergie, quitte à aménager un réfectoire dans le lieu de travail.



