Programme "Korité ville propre": La Sonaged a mobilisé 2 500 agents pour garantir la salubrité et l'hygiène dans les villes Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Avril 2023 à 03:10 | | 0 commentaire(s)| La Société Nationale de Gestion du Drainage (Sonaged) a lancé son opération au niveau du marché de Grand-Yoff. L’initiative rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme "Korité ville propre". Elle vise à garantir la salubrité et l'hygiène dans les villes, notamment dans les mosquées et les marchés, pendant la période de fête religieuse. Pour ce faire, la Sonaged a mobilisé 2 500 agents et mis à leur disposition, 270 véhicules. Ousseynou Kâ, secrétaire de la structure, a souligné l'importance de la collaboration des populations pour faciliter le travail des agents.



