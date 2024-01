Programme "XËYU NDAW ÑI": Une ponctualité des salaires, réclamée

Dans son dernier discours à la Nation de Nouvel An, le P résident Macky Sall a déclaré la reconduction du programme "XËYU NDAW ÑI", visant à créer 82 000 emplois pour les jeunes, pour une enveloppe de 450 milliards FCfa, prolongeant ainsi cette initiative, pour une durée de trois ans. Cette annonce a été chaleureusement accueillie par Mamadou Traoré, agent d’Appui des Eaux et Forêts et de l’Environnement à Rufisque. Ainsi, il souligne la nécessité pour le gouvernement, de faire davantage d'efforts pour garantir le paiement ponctuel des salaires de ses employés.