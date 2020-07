Programme d'appui sectoriel Covid-19: Les acteurs de la région de Diourbel reçoivent 40 300 000 FCf

Très touchée par la pandémie de la Covid-19, la région du Baol a reçu le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop ce mardi 07 juillet 2020, qui entame la deuxième phase de la tournée nationale, dans le cadre du programme d'appui sectoriel Covid-19. Dans cette partie du bassin arachidier du Sénégal, les activités génératrices de revenus sont généralement d'ordre informel, d'où l'importance capitale des mutuelles d'épargne et de crédit, qui accompagnent une bonne partie des populations qui évoluent dans la transformation de produits locaux. Pour relancer ainsi les activités, le Ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire s'est rendue à Baba Garage, pour échanger avec les acteurs et leur apporter un appui financier considérable.



A ce titre, sur les 800 millions dégagés en colocation avec La Poste, il est mis à la disposition des 17 groupements de la localité; un montant de 10 000 000 FC, fafin de redynamiser leurs activités pour une reprise économique durable. En outre, une subvention de deux millions de FCfa est accordée au Centre de développement économique et social de Baba Garage.



" Au total, le montant des subventions accordées aux acteurs de la région de Diourbel s’élève à 40 300 000 FCfa. Au-delà de cet accompagnement, l’initiative du centre autour de ces braves dames, mérite d’être approfondie, appuyée et encadrée par mon département, en vue de la renforcer techniquement et financièrement mais également d’être répliquée au niveau de chaque terroir pour en faire bénéficier d’autres localités. Je ne saurai terminer sans remercier l’ensemble des acteurs pour leur présence et inciter l’ensemble des bénéficiaires à une bonne utilisation des fonds reçus afin de contribuer positivement à la création de la richesse locale voire nationale ", a-t-elle déclaré.