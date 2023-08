Programme de résilience agricole à Saint-Louis: Samba Ndiobene Ka, Ministre du Développement communautaire apporte un soutien aux ménages inscrits dans le RNU

Le Ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, accompagné de Mme la Déléguée Générale à la Protection Sociale et à la solidarité nationale a procédé à la cérémonie de remise des subventions (200000f/ménage) aux bénéficiaires du Programme de résilience agricole à Saint-Louis. L'objectif principal de ce programme est d'apporter un soutien aux ménages inscrits dans le Registre national unique (RNU) afin qu’ils puissent accéder à des intrants agricoles subventionnés.