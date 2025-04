Projet Daara-Atelier : Un objectif de 15 000 talibés formés à l’horizon 2029 Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Avril 2025 à 13:54 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Projet Daara-Atelier/ Serigne Ndong Le projet Daara-Atelier a été officiellement lancé à l'Institut islamique de Dakar par les autorités religieuses et étatiques. Porté par le ministère de la Formation professionnelle et technique, ce programme ambitionne de former 15 000 talibés d'ici 2029 dans des métiers porteurs comme l'électricité, la couture, la transformation agroalimentaire, les énergies renouvelables ou encore la mécanique. La phase pilote concerne cinq villes à forte tradition religieuse : Touba, Médina Gounass, Tivaouane, Kaolack et Nguékhokh. Selon Soulèye Kane, directeur de l'Apprentissage, ce projet vise à créer un pont entre formation religieuse et professionnelle pour offrir aux jeunes talibés des perspectives d'insertion dignes, sans compromettre leur ancrage culturel. Le ministre Moustapha Njekk Sarré a salué une initiative historique en cohérence avec la vision du Président pour une jeunesse mieux formée et intégrée. Il a annoncé une enveloppe initiale de 16 milliards de FCFA, assurant que les ressources seront déployées avec transparence. Les autorités religieuses, telles que les représentants des Khalifes des Mourides et des Tidianes, ont exprimé leur soutien, soulignant l'importance d'associer spiritualité et savoir-faire professionnel pour bâtir un Sénégal inclusif et prospère.



