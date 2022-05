Projet Logements abordables Sénégal : Une réunion d’évaluation présidée par le ministre Abdoulaye Seydou Sow,

Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’Urbanisme, du Logement de l’hygiène publique Abdoulaye Seydou Sow est revenu sur l’importance de ce projet qui a pour ambition d’accélérer et de diversifier l’offre de logements pour les ménages à revenus faibles et/ou irréguliers et de rendre accessibles les logements à diverses catégories sociales.



Avec des partenaires comme la Banque Mondiale, il participe à la concrétisation de la phase 2 du PSE, traduit l'ambition du Président Macky Sall, de permettre à chaque ménage sénégalais qui paie un loyer mensuel entre 60.000 frs et 100.000 frs de devenir propriétaire de son logement….