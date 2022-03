Projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack

Dans le cadre du projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et de désenclavement des régions du Sud, financé par la Banque africaine de Développement, l'Union Européenne et la Banque Européenne d'Investissement, mis en œuvre par l'Ageroute, Agence du Ministère des Infrastructures des Transports Terrestre et du Désenclavement, cinq cents (500) jeunes seront formés par l'Office National de Formation Professionnelle (ONFP), aux métiers du bâtiment, des travaux publics, de l'agroalimentaire et du tourisme.