Promotion de l'agriculture et de l'artisanat local: Président Bassirou Diomaye Faye en visite à la FIARA Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2024 à 22:46 | | 0 commentaire(s)| Le Président Bassirou Diomaye Faye a récemment effectué une visite à la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA). Cette visite avait pour but de soutenir et de promouvoir les initiatives locales dans les domaines de l'agriculture et de l'artisanat. À travers ses échanges avec les exposants et les responsables de la foire, le président a réaffirmé son engagement à renforcer ces secteurs vitaux pour l'économie nationale.



