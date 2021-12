Promotion de la destination Sénégal: Macky Sall presse les ambassadeurs et consuls Rédigé par leral.net le Samedi 4 Décembre 2021 à 14:44 | | 0 commentaire(s)| Les ambassadeurs et consuls représentants le Sénégal, ont désormais la lourde tâche de faire la promotion de la destination Sénégal auprès des investisseurs étrangers. En effet, après son magistère à la tête de la présidence de l’Union Africaine, le Sénégal va dès février 2022, hériter à nouveau du fauteuil pour une année. La 6ème conférence des ambassadeurs et consuls généraux, tenue du 2 au 3 décembre 2021 au CICAD, est une opportunité pour le président de la République d’attirer l’attention de ses représentants à ériger en priorité les investissements directs.« Trop souvent et à juste titre, nos missions diplomatiques et consulaires se plaignent du manque de réactivité des ministères. Or répondre à nos missions et à temps est un impératif de courtoisie administrative, mais surtout une exigence de bonne gouvernance. S'y ajoute, les plénipotentiaires du chef de l’État sont dépositaires de sa confiance et des pouvoirs au même titre que les ministres du gouvernement », a fait savoir le Président de la République, Macky Sall



