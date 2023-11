Propos sur la « Wazifa » et la « Khadratul jummah » : Le prêcheur Oumar Sall arrêté par la Police Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 13:32 | | 0 commentaire(s)|

La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) de la Police nationale, a arrêté et placé en garde-à-vue mercredi, le prêcheur Oumar Sall, pour ses propos sur des pratiques cultuelles de la confrérie tidiane, notamment la « Wazifa » et la « Khadratoul Joummah », selon notre source. Ce qui avait suscité l’indignation des talibés. Une association de fidèles dénommée […] La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) de la police a arrêté et placé en garde à vue mercredi le prêcheur Oumar Sall pour ses propos sur des pratiques cultuelles de la confrérie tidiane, notamment la « Wazifa » et la « Khadratoul Joummah », selon notre source. Ce qui avait suscité l’indignation des talibés. Une association de fidèles dénommée Abnaa ul Hadrati- T-Tijaaniyati, jugeant « injurieux et diffamatoires » les propos du prêcheur assimilant ces pratiques à du folklore, avait porté plainte, en début octobre dernier. Ceci, peu de temps après que la vidéo incriminée de Oumar Sall ne devienne virale sur les réseaux sociaux. « Par ses propos irrévérencieux, le sieur Sall a porté atteinte à l’honneur de toute une communauté. Et si l’on s’en tient aux dispositions de la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal de la République du Sénégal, les déclarations de ce Monsieur constituent des injures publiques pénalement répréhensibles », déplorait l’association dans un communiqué. « C’est la énième fois qu’il profère avec une certaine volonté de se faire remarquer, des insultes et des attaques contre la communauté Tidiane », ajoutait le document qui invitait aussi les autorités à prendre des dispositions pour faire cesser les agissements du prêcheur. Face au tollé suscité par ses propos, Oumar Sall avait réagi en soutenant qu’il ne citait personne. Il pourrait être déféré aujourd’hui, indique notre source. Malick CISS



Source : Source : https://lesoleil.sn/propos-sur-la-wazifa-et-la-kha...

