Prostitution: L'extrordinaire histoire de cette île où les femmes "vont à la mer"

Ce petit village de près 10 000 âmes du Nigéria, non loin de Lagos, la capitale, conçu par le colon anglais comme brise-lame pour protéger Lagos, est une aubaine pour la centaine de bateaux qui attendent de débarquer leurs marchandises dans un port de Lagos parmi les plus congestionnés au monde. Particularité de cette île ? Les femmes y sont très nombreuses et les hommes absents pour cause de travail à la capitale. Conséquence, un fructueux commerce de chair fraîche s'y développe entre les marins sur les bateaux et les femmes du village, dans un ballet incessant de pirogues, activité pudiquement voilée du vocable, " les femmes vont à la mer"! Reportage.

