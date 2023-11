Protection des enfants en milieu scolaire : Le rapport de l'étude nationale sur la sécurité et le bien-être des élèves, lancé ce mardi Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 07:07 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l'Éducation, Cheikh Oumar Hanne a procédé ce lundi, à une cérémonie de lancement du rapport de l'étude nationale sur la sécurité et le bien-être des élèves, ainsi que du plan d'action triennal de protection des enfants en milieu scolaire. Ainsi, la secrétaire générale de son Ministère, Mme Ndèye Khady Diop Mbodj a rappelé l’engagement du Sénégal à assurer la protection de tous les enfants sur le territoire national. L’évènement s’est déroulé en présence du sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, également Ambassadeur du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), Aliou Cissé. L’initiative a été saluée. Et, il a été invité à chacun, de respecter les recommandations visant à prévenir les violences.



