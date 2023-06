Protection sociale : La contribution des parlementaires en faveur de la protection sociale, améliorée

Le Réseau des parlementaires en Protection sociale organise, ce jeudi et demain, vendredi, un atelier de formation sur la protection sociale et de partage des instruments sur la thématique "Stratégie nationale de protection sociale et le projet de loi d'orientation". Ce, en collaboration avec la Coalition globale sur les socles de protection sociale (GCSPF). D’après le coordonnateur de la coalition globale sur les Socles de Protection Sociale, André Demba Wade, le but recherché, à travers l'organisation de cet atelier, est de renforcer la contribution des Parlementaires dans l'amélioration du système de protection sociale au Sénégal et le plaidoyer pour la loi d'orientation et le financement de la protection sociale.