Publication de l'ouvrage "Je et les autres... regards sur le Sénégal" : L'auteur Abdoulaye Fofana Seck présente le Sénégal dans sa diversité. Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Décembre 2020 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|

Présenter le Sénégal dans sa diversité à travers ses Hommes talentueux qui ont marqué son histoire dans différentes facettes ou encore plusieurs secteurs d'activités du pays, c'est l'exercice très difficile, voire complexe qu'a réussi à transcrire l'ancien journaliste de la RTS Abdoulaye Fofana Seck.



Dans son nouvel ouvrage intitulé "Je et les autres... Regards sur le Sénégal", l'auteur dresse des portraits et rend à la fois un vibrant hommage à plusieurs personnalités qui se sont fait distinguer par leurs services rendus à la nation sénégalaise.



À partir de la ville de Thiès, choisie comme son royaume d'enfance, l'auteur par ailleurs le natif de Thiès Abdoulaye Fofana Seck, présente différents milieux : Journalisme, religion, culture, politique, justice, sport, affaires et arts. L'auteur revient également sur son passage au lycée de Malick Sy de Thiès...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Publication-de-l-ouvrage...

Accueil Envoyer à un ami Partager