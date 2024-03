Quartier Ndagane de Kaolack: Une bagarre entre voisins vire au drame

Les faits se sont déroulés hier nuit, vers 23 heures. Khaly, la victime, a reçu un coup de couteau à la poitrine, après des échanges houleux avec un certain Baldé. Selon les sources, c’est la victime Khaly qui a ouvert les hostilités, en poignardant Baldé au niveau de l’abdomen. Et, pour se défendre, ce dernier a pris un couteau pour le poignarder à bout portant à la poitrine. Le corps sans vie est acheminé à l’hôpital régional, El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack et le présumé coupable est présentement entre les mains de la police.

Affaire à suivre...



