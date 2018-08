Que fête-t-on à l'Assomption le 15 août ?

Voici un petit cours de rattrapage, pour tout comprendre de l'Assomption :



L'Assomption et l'Ascension sont deux fêtes différentes. L'une (l'Ascension qui à lieu 40 jours après Pâques) célèbre l'Ascension du Christ qui s'est élevé aux cieux pour rejoindre Dieu tandis que l'autre (l'Assomption qui se déroule le 15 août) fête une autre ascension, celle de Marie la mère de Jésus. Après sa mort, la Vierge aurait en effet été enlevée au ciel par le Christ. La célébration de l'Assomption est très ancienne. Au début,c'était plus une fête populaire qu'une célébration religieuse. Pour preuve,il n'existe aucune référence à l'Assomption dans la Bible. Ce n'est qu'en 1950, que le pape Pie XII proclame la croyance en l'Assomption. C'est l'Empereur byzantin Maurice Ier qui à instauré au VIe siècle la date du 15 août pour célébrer ce qu'il appellera la fête de la « Dormition de la Vierge Marie », durant laquelle on commémore le sommeil de la Vierge. En occident l'Assomption arrive plus tardivement. Elle commence à s'étendre en Europe à partir du VIIIe siècle et atteint l'empire Franc où le concile de Mayence imposera le 15 août comme « fête de l'Assomption de la Vierge Marie ». En France, l'Assomption devint importante dès le XVIIe siècle. Le roi Louis XIII prit même la Vierge pour protectrice spéciale du royaume, et fit du 15 août la Fête Nationale de la France. Ce n'est qu'en 1870, pendant la 3ème république que le 14 juillet plus républicain fut voté pour remplacer le 15 août. Depuis 1950 l'Assomption est un dogme de l'église catholique commémoré tous les 15 août. Des vêpres son célébrés à la veille de l'Assomption qui est l'une des quatre fêtes catholiques fériées du calendrier.