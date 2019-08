Quelles différences entre le rhume et le rhume des foins ? Le rhume des foins ou rhinite allergique désigne, comme son nom l’indique, une forme de rhume qui apparait suite à une allergie (à la poussière, au pollen, aux poils d’animaux…). Dans tous les cas, beaucoup ont tendance à confondre le rhume des foins avec le rhume «classique».



Voici quelques symptômes qui vont vous aider à faire la différence entre les deux : le rhume des foins a tendance à disparaitre aussi vite qu’il est apparu, alors que le rhume « normal » se manifeste généralement par étape et persiste durant plusieurs jours. La différence réside également dans l’apparence des écoulements nasaux : ceux du rhume des foins ressemblent plus à de l’eau.



Le top des remèdes de grand-mère contre le rhume



Infusion de gingembre : coupez en rondelles une racine de gingembre pelée et bien fraîche. Faites mijoter à feu doux dans une casserole, avec un peu d’eau pendant 30 à 40 minutes. Filtrez la préparation, puis ajoutez une cuillerée de miel avant de boire bien chaud.



Infusion à base de thym : Dans une tasse, versez de l’eau bouillante sur deux cuillères à café de thym bien sec. Laissez infuser 5 minutes. Ajoutez ensuite le jus d’un demi-citron et sucrez avec un peu de miel avant de boire. Buvez au maximum 3 à 4 tasses de cette infusion par jour, pas plus.





Florence Bayala

