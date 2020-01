Quelques conseils pour se protéger des effets de l'harmattan L’harmattan est un vent sec froid chargé de particules poussiéreuses soufflant notamment sur la Côte d’Ivoire : voici quelques conseils pour le vivre mieux.



L’harmattan est un vent sec froid chargé de particules poussiéreuses venant du Sahara soufflant sur une grande zone dont fait partie la Côte d’Ivoire. Ce climat est favorable à une recrudescence d’affections secondaires à la composition de ce vent.



En effet, l’atmosphère est chargée en particules végétales (herbes, fleurs sèches, pollen …) et animales (plumes d’oiseaux, déchets de toutes sortes …), de microbes, de virus, de champignons microscopiques.



Tous ces facteurs contribuent à la dessiccation de la peau et des muqueuses qui tapissent les voies respiratoires et la bouche. Il s’en suit une fragilisation de ces barrières naturelles de notre corps ; les particules poussiéreuses chargées de microbes pénètrent par effraction causées par la sécheresse, et avec elles, les différents types de microbes et particules allergènes.



Tous ces facteurs réunis provoquent chez les personnes âgées, les enfants et les personnes surmenées ou stressées des affections telles que :



- L’asthme qui se manifeste par des difficultés respiratoires angoissantes et un sifflement dû à des allergènes.



- Les sinusites : congestion nasale et céphalées.



- La conjonctivite : démangeaison et rougeur des yeux.



- Les infections respiratoires : les bronchites et pneumonies qui ont comme signes de base la toux et la fièvre auxquelles s’accompagnent des difficultés respiratoires, des courbatures.



- Les méningites à méningocoque : céphalées violentes, vomissement facile en jet, raideur de la nuque.



- Le paludisme qui profite également de l’affaiblissement de l’organisme.



Quelles sont les mesures préventives ?



Les mesures préventives sont orientées vers la réparation des dégâts causés par la sécheresse de l’atmosphère principalement. Il faut donc :



- éviter de prendre froid en se couvrant bien la nuit et le matin ;



- protéger les voies respiratoires à l’aide d’un cache nez, surtout lorsqu’on est dans un environnement hautement poussiéreux ;



- humidifier les voies respiratoires avec les solutions de lavage physiologique ;



- utiliser des crèmes hydratantes ;



- se vacciner contre la grippe, la méningite



- rétablir aussi la capacité défensive de l’organisme par une alimentation saine et équilibrée.



Il est tout de même important de consulter votre médecin en cas de persistance de signes inhabituels non amendés par des mesures usuelles.





La Sodexam (Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique)

