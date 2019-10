Quels sont les bienfaits du jus de pomme de terre ? La pomme de terre est l’un des aliments les plus connus sur la planète. Elle a servi d’aliment de base pendant les périodes de grande famine en Europe au 17ème siècle. Dépourvue de gras, de sodium et riche en plusieurs nutriments, elle est très souvent incorporée dans les régimes alimentaires.

Composition



De quoi est composée votre pomme de terre ? Très populaire dans nos assiettes, ce légume s’invite de plus en plus dans nos verres à travers les jus. Voici la composition nutritionnelle de votre jus de pomme de terre.

Des glucides : 22% : les glucides sont essentiels pour la santé car ils apportent à l’organisme l’énergie nécessaire. On a du tonus pour mener nos différentes activités.



Rappelons que la pomme de terre ne contient quasiment pas de lipides.



De la vitamine C : la vitamine C agit dans notre organisme comme un antioxydant. Cette vitamine est très importante pour protéger notre organisme des agressions extérieures.



Par ailleurs, elle agit sur les systèmes cardio vasculaire, sanguin, digestif. Elle nous donne également du tonus.



De la vitamine Vitamin B6 ou niacinine





De la vitamine B3



De l’amidon : 20% pour 100 g de pomme de terre sont de l’amidon.



Le jus de pomme de terre doit intervenir dans vos régimes minceur car l’amidon qu’elle contient vous donne la sensation de satiété. Ce qui vous évite de trop manger.



L’amidon contenu dans la pomme de terre est l’amidon résistant. Ce qui veut dire que ce type d’amidon ne se digère pas dans l’intestin grêle. Il sera transformé au niveau du gros intestin en fibre alimentaire.



Quels sont les bienfaits du jus de pomme de terre ?



Grâce à ses propriétés, l’amidon va protéger le gros intestin des agressions. L’amidon résistant est aussi bénéfique aux liquides sanguins de l’organisme.



Des protéines : la pomme de terre est composée entre autre de lectine , une protéine qui protège de la chute des cheveux .





Du tryptophane : c’est un micronutriment qui ne se renouvelle pas dans le corps.



Cet acide aminé est apporté au quotidien à travers la consommation.Il favorise un sommeil de qualité et agit comme un antidépresseur. Par ailleurs, le tryptophane agit comme un anti douleur.



Des minéraux (manganèse, fer, cuivre)



Bienfaits du jus de pomme de terre



Contre le scorbut



Le scorbut est une carence grave en vitamine C. Elle se manifeste par une fatigue chronique, par des oedèmes et des hémorragies dans sa phase finale.



Le scorbut entraîne le déchaussement des dents, une infection des gencives,une peau pâle, des ecchymoses sous la peau. Le jus de pomme de terre vous aide à prévenir et guérir le scorbut.





Pendant les périodes d’explorations, les conquistadors avaient découvert au pérou la pomme de terre. Elle fut amenée en Europe pour être cultivée.



La pomme de terre a été utilisée par les explorateurs pour lutter contre le scorbut, une maladie qui sévissait à l’époque sur les navires.



Votre anti inflammatoire au quotidien



En cas d’arthrite, de douleurs musculaires récurrentes, de douleurs de dos, ou de fatigue générale, consommez du jus de pomme de terre.



Il réduira la fatigue et réduira les douleurs par la dilatation des vaisseaux, et le soulagement des nerfs. Consommez le jus de pomme de terre à jeun pour de meilleurs effets pour l’organisme.



Recettes de jus de pommes de terre



Le jus de pomme de terre seul n’a pas vraiment de goût. Pour vous encourager à le boire, combinez le avec d’autres fruits et légumes au bon goût. Choisissez des fruits et légumes en fonction de vos régimes alimentaires bien entendu.





Jus de pomme de terre à la carotte



Ingrédients



Vous aurez besoin de :



3 pommes de terre



1 carotte



2 branches de celeri



2 oranges



1 petit morceau de curcuma ou ½ cuillère à café de curcuma



Préparation





Nettoyez vos ingrédients. Pelez vos oranges, votre carotte et vos pommes de terre. Mettez les dans votre machine.



Si vos pommes de terre et carottes sont bio, il est préférable de garder la pelure pour plus de nutriments,



Buvez tout de suite après avoir recueilli le jus pour éviter l’oxydation.



Valeur nutritionnelle



La carotte concentre de la bêta carotène. C’est un puissant antioxydant qui lutte contre le vieillissement prématuré.



Il aide également à la prévention des problèmes cardiovasculaires.



La bêta carotène protège votre vision et prévient de plusieurs problèmes liés à la vue. Cet antioxydant agit également dans la cicatrisation et la réparation des tissus endommagés. Vous aurez en plus une belle peau en consommant du jus à la carotte.



Les oranges vous apportent de l’énergie à travers la vitamine C qu’elle contient. Cette vitamine est aussi un antibactérien, un antiviral.

La vitamine C se transforme en antioxydants lors du processus d’assimilation dans le corps.



Le céleri est un diurétique et contient beaucoup de fibres. Il facilite l’évacuation des toxines à travers l’urine.



Pommes de terre-jus



Pommes de terre



Jus de pommes de terre aux poires



Ingrédients



Vous aurez besoin de :





3 pommes de terre



2 belles poires



1 tranche de pastèque



Préparation



Nettoyez vos ingrédients (de préférence bio) et les mettre à la machine. Lorsque votre jus est prêt, remuez bien le fond du verre à l’aide d’une cuillère pour éviter le dépôt de l’amidon dans le fond du verre.



Valeur nutritionnelleb[



La poire contient de la pectine qui favorise l’élimination du cholestérol. Elle favorise les fonctions intestinales. Ce fruit a également un effet antidépresseur. A travers ses minéraux et le tanin qu’elle contient, la poire aide à éliminer l’acide urique.



Au goût sucré, la poire donne un super goût à votre jus de pomme de terre.



La pastèque est un diurétique qui favorise l’élimination des déchets par l’urine. Elle donne à votre jus un goût rafraîchissant.



Précautions



Achetez des pommes de terre à chair rouge, jaune ou bleue. Elles sont plus nutritives que les pommes de terre à chair blanche.



N’utilisez pas de pommes de terre vertes car elles sont moins nutritives et contiennent plus de solanine.



Pour votre jus de pomme de terre, n’utilisez que les tubercules. Les feuilles de cette plante contiennent de la solanine. C’est un poison qui se retrouve dans certains légumes comme l’aubergine.



La solanine à faible dose ne représente pas un danger pour l’homme, mais à des doses élevées, elle est source d’intoxication.



Évitez d’acheter les pommes de terre germées car les germes contiennent également de la solanine. Si votre pomme de terre a des germes, enlevez les avant d’utiliser la pomme.

Certaines personnes sont allergiques à la pomme de terre crue. Dans ce cas évitez les jus de pomme de terre. La pomme de terre préparée perd certains éléments qui la rendaient allergiques.



Je vous conseille la pelure de la pomme de terre dans vos jus car cette dernière contient plus d’éléments nutritifs que la chair.



Gardez vos pommes de terre dans un endroit sombre et frais et évitez l’exposition à la lumière, au soleil. En effet, la production de la solanine augmente dans le tubercule lorsque les pommes sont exposées à la lumière. Ce qui les rend vert et donc dangereux pour la santé.



Evitez de conserver vos pommes de terre ou jus de pomme de terre au réfrigérateur. Sous l’effet du froid, l’amidon se transforme en sucre.



Conclusion



Le jus de pomme de terre vous séduira. Il vous sera difficile de vous en passer tout comme la pomme de terre dans vos recettes cuisines. Pour la beauté de votre peau, de vos cheveux ou à titre de boisson, ce jus est plein de bénéfices.



Facile à faire, vous pouvez y ajouter différents autres fruits et légumes pour de nouvelles saveurs.















Source : bonheuretsante.fr

