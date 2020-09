Questions à…Tahirou Faye, spécialiste en informatique: Comment un système informatique fiable améliore la gestion et les prévisions Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Septembre 2020 à 16:30 | | 0 commentaire(s)| Directeur technique de la compagnie Rambo spécialisée en logiciels informatiques, Tahirou Faye, entre Dakar et Rufisque, mais aussi à travers le Sénégal, contribue à l’amélioration du cadre de gestion de diverses structures. Comment le système informatique peut-il contribuer à la lutte contre le corruption, la mauvaise gestion et éviter les détournements ? Tahirou Faye, explique comment une plateforme fiable peut améliorer des gestions qui étaient en eaux troubles…

Selon son éclairage, avec un système qui suit la traçabilité de bout en bout, les responsabilités sont claires, les actes renseignés sur la plateforme, il sera impossible à certains individus de contourner les lois et règlements.



« Ce système a permis d’améliorer considérablement la gestion de l’hôpital de Cambérène, qui avait toujours ses voyants au rouge. En quinze jours, les choses ont considérablement changé et le Maire est même venu les féliciter », dit Tahirou Faye..



De l’hôpital à la banque, il y a une traçabilité, ce qui leur permet même aujourd’hui de faire des prévisions budgétaires.



A cela s’ajoute selon lui, un élément très important pour une bonne gestion: la transparence qui rassure à la fois les administrés et l’administrateur.



