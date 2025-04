Questions d’actualité : Vif échange entre Pape Djibril Fall et Ousmane Sonko autour de la sécurité, de la justice et des libertés Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 14:06 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Pape Djibril Fall/ Serigne Ndong La séance de questions d’actualité de ce lundi 14 avril à l’Assemblée nationale a été marquée par une vive confrontation entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le député de l’opposition Pape Djibril Fall. Ce dernier a interpellé le chef du gouvernement sur trois sujets particulièrement […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Pape Djibril Fall/ Serigne Ndong La séance de questions d’actualité de ce lundi 14 avril à l’Assemblée nationale a été marquée par une vive confrontation entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le député de l’opposition Pape Djibril Fall. Ce dernier a interpellé le chef du gouvernement sur trois sujets particulièrement sensibles : la rupture de contrat de 312 policiers, la garde à vue du journaliste Simon Faye (DMEDIA), ainsi que la situation préoccupante des marchés sénégalais. Dès le début de son intervention, Pape Djibril Fall a dénoncé ce qu’il qualifie d’atteinte à la sécurité publique, en pointant du doigt le licenciement massif de policiers qu’il estime injustifié dans un contexte d’insécurité croissante. En réponse, Ousmane Sonko a assumé pleinement cette mesure : « Ces recrutements étaient d’ordre politique. C’est la hiérarchie policière elle-même qui a pris cette décision. » La tension est montée d’un cran lorsque le député a évoqué l’arrestation du journaliste Simon Faye. Manifestement irrité, le Premier ministre a tenu à clarifier : « Je n’ai jamais fait arrêter qui que ce soit. Le ministre de la Justice peut en témoigner. La justice poursuivra son travail pour préserver l’ordre public. » Il a toutefois rappelé que la liberté d’expression, bien que protégée par l’article 10 de la Constitution, a des limites fixées par la loi. C’est la Constitution qui consacre la liberté d’expression. Mais est-ce que vous, Pape Djibril Fall, savez ce que dit l’article 10 de la Constitution à ce sujet ? « Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, l’écrit, l’image ou la marche pacifique, à condition que l’exercice de ce droit ne porte atteinte ni à l’honneur ni à la considération d’autrui, ni à l’ordre public. Vous, membres de l’opposition, vous n’avez plus d’arguments solides ; c’est pourquoi vous tentez d’utiliser la question de la liberté d’expression. » Profitant de cette occasion, Ousmane Sonko a réaffirmé sa volonté de réformer en profondeur le système judiciaire : « La justice sénégalaise a été fragilisée par certains de ses propres acteurs. Nous aspirons à une justice indépendante, efficace et digne de la confiance du peuple. Vous dites que le temps de la justice n’est pas le temps des hommes, mais moi, je vous dis que le temps de la justice est bel et bien le temps des hommes, car la justice est rendue en leur nom. » « J’annonce à tout le peuple sénégalais que désormais, la politique pénale sera fondée sur le principe de tolérance zéro, conformément à la Constitution de la République du Sénégal. » Revenant sur le licenciement des 312 policiers, le Premier ministre dit : « Nous avons entendu de nombreux commentaires concernant le licenciement des 312 policiers. Cependant, il faut savoir que la majorité de ces recrutements étaient d’ordre politique. Beaucoup d’entre eux ne répondaient pas au niveau requis, certains ne sachant même pas écrire leur propre nom. Après vérification, leur propre hiérarchie a proposé leur licenciement, estimant qu’ils ne répondaient pas aux critères et aux normes de la police. » Il a aussi évoqué le cas de l’émigration clandestine pour s’adresser aux jeunes : « Je rappelle aux jeunes que la migration n’est pas une solution miracle. Ils doivent rester dans ce pays et contribuer à sa construction, si nous voulons le développer comme ceux qu’ils prennent pour modèles. Vouloir réussir ne doit pas être synonyme de suicide. » Cet échange tendu met en lumière les profondes divergences entre l’opposition et le gouvernement sur les questions de sécurité, de gouvernance et des libertés fondamentales. Le Premier ministre a réitéré sa détermination à rompre avec les anciennes pratiques, tout en confirmant son engagement en faveur des réformes annoncées.



Source : Source : https://atlanticactu.com/questions-dactualite-vif-...

