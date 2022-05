RDC : Félix Tshisekedi annonce une table ronde sur l'état de siège

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dirigé le 4 mai dernier à Kinshasa une réunion d’évaluation de l'état de siège instauré depuis le 6 mai 2021 dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. A cette occasion, il a annoncé la tenue prochaine d’une table ronde pour décider de l’avenir de ce régime exceptionnel.



Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le chef de l'État a annoncé qu'une table ronde sur l'avenir de l'état de siège serait organisée avant la fin de la session parlementaire en cours actuellement. Cette initiative a été vivement saluée par les présidents des caucus des députés nationaux du Nord-Kivu, de l'Ituri et celui de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale.



Cette réunion avait pour but de rendre compte au chef de l'État de la dernière mission du Premier ministre dans les provinces de l'Est du pays sous état de siège actuellement, a expliqué Patrick Muyaya. Selon lui, un rapport détaillé a été à cet effet fait au Président de la République. …



L’état de siège avait été décrété au Nord-Kivu et en Ituri pour endiguer l’insécurité récurrente dans ces deux provinces. Cependant, une année après, la société civile, les notabilités locales ainsi que les élus de la région ont cessé de dénoncer la persistance des atrocités perpétrées sur les populations civiles par les groupes armés. (Radio Okapi)

Source : https://www.impact.sn/RDC-Felix-Tshisekedi-annonce...