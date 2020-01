RDC : Une fillette de 6 ans meurt de faim après avoir mangé du sable

La petite Marie après avoir passé des jours sans manger a commencé à se nourrir de sable pour survivre. Malheureusement, elle est morte quelques semaines plus tard.



Le décès de Marie a été annoncé par l’agence des Nations unies pour l’enfance en RDC qui note également «qu’un million d’enfants sont menacés de malnutrition aiguë dans le pays et ont besoin d’une aide d’urgence».



«Tragiquement pour Marie, six ans, l’aide est arrivée trop tard. La petite fille a commencé à manger du sable parce qu’elle avait très faim et elle est morte quelques semaines plus tard», a écrit l’agence dans un tweet.