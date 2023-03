[ REPORTAGE ] Usage de la drogue : addiction au prix de sa vie

Au Sénégal, la consommation de drogue chez les jeunes connaît un essor exponentiel. On peut certes avoir des soupçons chez un individu face à sa consommation de drogue, mais il est réellement très difficile de reconnaître les symptômes physiques de l’intoxication.

Chaque drogue a ses effets particuliers sur l’organisme de l’individu, des effets à court et à long termes sur le corps et le cerveau de l'homme.

Il est possible de les classer en 3 catégories distinctes, dont les perturbateurs/hallucinogènes : ces drogues provoquent une désorientation, c’est-à-dire que le consommateur aura de la difficulté à se situer dans l’espace et dans le temps. Elles modifient également le fonctionnement des sens, comme la vue et le toucher, ce qui déforme les perceptions. Les stimulants : ces drogues provoquent un état d’excitation et d’éveil accru. Les dépresseurs : ces drogues ont un impact sur le système nerveux central, elles engourdissent le cerveau et ralentissent le fonctionnement du corps. Elles peuvent aussi déformer les perceptions.

Aujourd’hui nombreux sont les consommateurs qui veulent s’éloigner de la drogue, malheureusement c'est difficile, car la drogue a créé en eux une dépendance totale. Une fois en manque, ces derniers sont prêts à faire le nécessaire pour satisfaire leurs désirs, c’est ce que le sociologue Djiby Diakhaté appelle une addiction.

Mais selon Docteur Idrissa Ba, coordonnateur du Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD), il est bien possible de guérir de cette addiction par des traitements.

Depuis sa création en 2014 le CEPIAD n'a pas cessé d'accompagner les patients. Il a suivi plus de 5 000 dossiers, parmi eux les consommateurs de cannabis qui sont les plus nombreux étant donné qu’ils tournent autour de 3 100 individus.

Dans nos interviews, le cas le plus critique est celui du vieux qui faisait dans le trafic de drogue et avalait sa marchandise, ce dernier est allé jusqu’à risquer sa vie face à deux opérations d’hémorroïdes qu’il a subies.

Au-delà des problèmes de santé, il y a dame justice qui ne peut être omise, dans leur pratique, la plupart des consommateurs ou revendeurs de drogue ont eu une histoire avec la prison, parcours qu’ils ont bien pu détailler.

Cependant, ses drogués ont aussi dénoncé la corruption notée chez les corps douaniers et policiers, car dans leurs dires, ils ont tous révélé qu’ils les ont souvent aidés dans leur trafic sans pour autant leur causer des problèmes. Certains venaient même pour se ravitailler ou partager leur butin.

La jeunesse d’aujourd’hui devra bien mesurer les risques de la consommation de drogue, cela n’a pas d’intérêt selon les utilisateurs, car tous ceux qui avaient gagné beaucoup d’argent sont aujourd’hui cloués au sol, tels est le cas de ceux vieux qui était très riche vers les années 78 «le gouvernement m’à pris presque 30 millions... maintenant j’ai tout arrêté» dit t’il.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/REPORTAGE-Usage-de-la-dr...