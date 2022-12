RSE: La Fondation Sonatel retape l'UCAB de Mbao à hauteur 115 millions F CFA

Jeudi 1 Décembre 2022

L’université Cheikh Ahmadou Bamba de Mbao et la Fondation Sonatel ont organisé une cérémonie de réception des travaux de réhabilitation ce jeudi 1er Décembre dans l’enceinte du complexe universitaire. Ainsi l’université a été remise à neuf à l’issue de travaux financés à hauteur de 115 millions par la Fondation Sonatel. C’est donc pour aider et améliorer leurs conditions d’études et d’apprentissage que la Fondation a choisi de réhabiliter et d’équiper entièrement ce complexe.