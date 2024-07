RTS : Pape Alé Niang s’allège d’un fardeau de près de 2 milliards FCFA, le syndicat SYNPAP dit niet ! Réagissant aux dernières décisions à la Radio Télévision Sénégalaise- RTS- prises par Racine Talla juste avant son départ, avec des augmentations de salaires et des recrutements massifs, dans une note de service publiée hier, son nouveau DG Pape Alé Niang a décidé de s’allèger d’un fardeau de près de 2 milliards FCFA, mais le syndicat SYNPAP dit niet !

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2024 à 11:54 | | 0 commentaire(s)|

« Il m'a été donné de constater que les salaires des mois d'avril et mai 2024 ont été payés sur la base de l'Accord d'entreprise signé le 29 mars 2024 par mon prédécesseur. Cet accord, appliqué dans toutes ses clauses, aura une incidence financière annuelle de 1800 000 000 F CFA et un impact de 1 350 00 000 F CFA sur l'année en cours.



Aucune couverture budgétaire n'ayant été garantie pour supporter cet impact, l'application de l'Accord d'entreprise du 29 mars 2024 est suspendue à l'effectivité du décret 2024-837 du 27 mars 2024 accordant des avantages financiers à l'Editeur public national de la communication audiovisuelle (RTS). » Telle est la décision de Pape Alé Niang, le Directeur général de la RTS qui ajoute :



« Par conséquent, à compter de cette fin de mois de juin 2024, les salaires seront traités conformément à l'Accord d'Entreprise du 25 mars 2005. Le Directeur Administratif et Financier, le Directeur du Capital Humain et le Chef de la Cellule Contrôle de Gestion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à une stricte application de la présente. »



En réaction, le Syndicat des Professionnels de l'Audiovisuel Public- SYNPAP- a aussitôt sorti un communiqué à SYNPAP à l'attention du personnel de la RTS

« Le collège des délégués de la RTS convoque tout le personnel à l'assemblée générale d'informations le mardi 02 juillet 2024 à 15 heures au triangle sud.

Ordre du jour:

Situation de crise à la rts, mesures impopulaires de la direction générale pour la baisse des salaires, licenciement des contractuels, suspension de l'accord d'entreprise, baisse des primes de prestation à 100 mille francs, suppression des fonds communs »



Refus ne peut être plus clair !





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook