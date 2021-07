Rabat d’arrêt : Tahibou Ndiaye et sa femme attendus à la barre le 20 juillet Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Juillet 2021 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|

Tahibou Ndiaye, sa femme et ses filles adoptives peuvent commencer à égrener leurs chapelets et prier. Un moment important de leur vie est arrivé avec l'enrôlement de leur dossier devant la Cour suprême. En effet, les Chambres réunies vont se pencher sur le rabat d'arrêt formé par leurs avocats portant sur l'arrêt de la Chambre criminelle de la haute juridiction. Le moment est d'autant plus crucial que la Cour avait rendu une décision qui pourrait avoir des conséquences gravissimes sur la famille de Tahibou ndiaye. Et pour cause. Le 17 janvier dernier, les juges de la Chambre criminelle avaient déclaré les moyens soulevés par Tahibou Ndiaye et sa famille mal fondés avant de rejeter leurs pourvois. Une décision qui a des conséquences graves, puisque les juges de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, dans leur décision, en plus de la condamnation pénale, avaient prononcé la confiscation de tous leurs avoirs, aussi leurs bien immeubles que leurs biens financiers.



Source : Source : https://www.lasnews.info/rabat-darret-tahibou-ndia...

