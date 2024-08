Randonnée Écologique : Les Ministres Sénégalais Mobilisés en Prélude à la Journée Nationale Sétal Sunu Rew

Ce samedi, une grande randonnée écologique a réuni plusieurs personnalités du gouvernement sénégalais, en prélude à la quatrième édition de la Journée Nationale Sétal Sunu Rew. Les ministres de la Jeunesse, des Forces armées, de l’Environnement, et d'autres hauts responsables ont participé à cet événement axé sur la protection de l’environnement et la mobilisation de la jeunesse. Le ministre des Forces armées, Birame Diop, représentant le président Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel vibrant à la population pour participer activement à cette journée du 7 septembre, tout en remerciant les participants pour leur engagement. Un nettoyage symbolique du lieu de rassemblement a également marqué la journée, renforçant l’engagement pour un Sénégal plus propre.