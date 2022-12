Rapport IGF contre Mame Mbaye Niang : Le Chef de service des passations de marchés, envoie valser Ousmane Sonko

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Décembre 2022 à 13:08 | | 1 commentaire(s)|

Invité de l’émission « TMTC » sur Dtv, M. Cissokho qui précise, d’entrée, qu’il ne se lance pas dans des débats politiques, soutient qu’en tant que fonctionnaire, il connaît bien ce dossier. « Je sais que ce qui se dit dans le dossier, n’existe pas parce que j’y (au Prodac) travaille depuis des années. Et jusqu’à maintenant, je travaille là-bas et je fais partie de ceux qui ont rédigé le contrat« , a-t-il soutenu. Concernant la dernière sortie du leader de Pastef, Ousmane Sonko face aux enquêteurs de la DIC, disant que Mame Mbaye Niang serait épinglé par un rapport de l’IGF (Inspection générale financière), et non de l’IGE, le chef de service des passations de marchés au Prodac dément le « Patriote ». Il n’y a pas de rapport de l’IGF. Et ce qui a poussé l’Ofnac à entrer en jeu, c’est parce qu’il y a eu plainte de l’opposition ,parce qu’elle avait des soupçons. L’Ofnac s’était pourtant autosaisie et a entendu tout le monde. Personne n’y a échappé. Et pour que le Procureur puisse s’autosaisir, il faut un document et il n’en existe pas. Il y a trop de manipulation dans ce dossier« , selon Ibrahima Cissokho.

Source: Senegalactu