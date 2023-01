Rapport de l’ITIE sur les industries extractives : Plus de 523 milliards FCfa pour les étrangers, 116 milliards FCfa seulement au Sénégal Selon un rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), nos richesses ne rapportent que 116 milliards FCfa au Sénégal. Lors du Comité régional de développement (Crd) organisé dans la cité du rail, Moussa Mbaye Guèye du Comité de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie), révèle que dans la région de Thiès, les entreprises ont dépensé en acquisition de biens et services et paiements aux sous-traitants, un montant total estimé à 639.432.311.023 FCfa.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2023 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Un peu plus de 523 milliards FCfa sont tombés dans l’escarcelle de fournisseurs et sous-traitants étrangers. Quant aux entreprises détenues majoritairement par les Sénégalais, elles n’ont capté que 115,7 milliards FCfa. À rappeler que les résultats du présent rapport ITIE font état d'une contribution globale sur l'étendue du territoire, qui s’élève à 223,15 milliards FCfa, dont 206,04 milliards FCfa affectés au budget de l’État.



Cette hausse, selon Moussa Mbaye Guèye, est expliquée principalement par l’augmentation des productions d’or, la hausse des prix du zircon et des phosphates entre 2020 et 2021. La hausse des redevances minières payées par les mines d’or (Sabodala-Massawa et Mako) passant de 17.847 798.473 FCfa en 2020 à 25.001.275.245 FCfa en 2021 ; les paiements cumulés de Barrick Gold de 9.678.167.296 FCfa, au titre de redressements fiscaux ; et l'évolution des paiements perçus par le Trésor, au titre des dividendes et de l’Irvm et de l’IS recouvrés par les Impôts.



Par ailleurs, les revenus générés par le secteur extractif en 2021, ont été affectés à 92,33% au budget de l’État. Aussi, le reste des revenus a été réparti entre le compte d’exploitation de la société nationale Petrosen, les fonds propres des organismes collecteurs, les fonds revenant à l’Uemoa et à la Cedeao, les dépenses sociales et environnementales et le fonds de réhabilitation des sites miniers.



Le rapport renseigne également que sur 1067 milliards FCfa de dépenses liées à la sous-traitance et à la fourniture de biens et services dans le secteur minier, seuls 257 milliards FCfa ont été captés par les entreprises détenues majoritairement par des nationaux. La région de Thiès reste toujours la première minière du Sénégal.



En effet, la contribution des sociétés minières dans la région de Thiès s'élève à 83,7 milliards FCfa. Ces revenus des secteurs miniers proviennent pour l'essentiel, de l'exploitation des calcaires par les cimenteries (Dangote, Ciment du Sahel) et des minéraux lourds par GCO.













