Rapport de la Cour des Comptes : 6 686 784 410 FCfa sur les 1000 milliards du PRES, manquent à l'appel

Vendredi 23 Décembre 2022

Le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, était ce matin face à la presse, pour tenter d’apporter une réponse de l’État, après le tollé suscité par la publication du rapport de la Cour des Comptes sur les dépenses liées à la Covid. Il a rappelé que le Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES) avait été initié en avril 2020. Doté de 1 000 milliards francs Cfa, à travers le véhicule financier qu’est le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la COVID-19 (FORCE COVID-19), il était réparti en dépenses décaissables d’un montant de 628 milliards FCfa, soit 63% et en mesures fiscales et douanières avantageuses pour l’entreprise, pour un montant de 372 milliards FCFA, soit 37%. Sur les 1 000 milliards FCFA du PRES, a-t-il indiqué, les manquements relatés par la Cour des Comptes et pour lesquels une suite judiciaire est recommandée,, portent sur un montant de 6 686 784 410 FCFA, soit 0,7% du montant total du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES) décaissé.