Recherche de sponsors pour aider 12 Sénégalais à rejoindre le Tournoi international de foot organisé par MASC en France

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Février 2018 à 11:51





L’Association Mant’Avenir Sports et Culture (MASC), visant à promouvoir l’éducation, la prévention et la culture par le biais du sport et à développer des actions d’aide et de solidarité sociale, lance pour la première fois depuis sa création en 2009, une initiative internationale, en partenariat avec le Centre de Formation Dakar Sacré-Cœur, pour aider 12 jeunes Sénégalais à participer à un tournoi de football qui se tiendra du 27 avril au 8 mai 2018 à Mantes, la Jolie, en France.



Ces jeunes Sénégalais auront ainsi l’opportunité unique de participer à un programme d’échanges culturels et sportifs avec d’autres jeunes Français et seront parrainés par de grandes figures du sport sénégalais , le footballeur Omar Daf et le lutteur Boy Niang. C’est à ce titre qu’en tant que président de l’association MASC, je sollicite des soutiens et sponsors financiers pouvant supporter et assister ce programme de développement de la jeunesse sénégalaise, et ainsi se joindre à cette belle initiative sociale.



Pour plus d’informations sur le programme, merci de me contacter par téléphone au 00 336 64 19 90 88 ou par mail à l’adresse suivante thikry83@hotmail.com .



Mamadou Touré

