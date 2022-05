Reconnaissance mouride: Une vraie histoire d’amour lie Serigne Touba à Macky Sall

Djawrigne Mbackyiou Faye, rendant grâce et priant pour une longévité de Serigne Mountakha Mbacké, a remercié le Président Sall. Etant des talibés de Serigne Touba, il précise que « Kou Saff, La la Saff, Nga Safko », c’est à dire celui qui aime ce que vous aimez, vous allez l’aimer.



Ainsi, il a évoqué une vraie histoire d’amour entre Serigne Touba et Macky Sall. « Serigne bi mognou saf, ligayal Serigne Touba mo niou Saf, té yaw Serigne Touba Saf nala. Kone Saf nga niou ». Dans son discours, Mbackiyou Faye qui tient à Serigne Touba a témoigné de la disponibilité des fidèles mourides à accompagner le Chef de l’Etat dans ses multiples projets et entreprises.



« Nous sommes des talibés de Serigne Touba. Nous sommes nés dans le mouridisme et nous mourons dans ca. Nous ne connaissons que Serigne Touba et nous n’aimons que Serigne Touba. Donc, celui qui tient à Serigne Touba, nous allons l’accompagner».



Sur ce, il rappelle la posture de Serigne Abdou Lahat disait que celui pose un bon acte pour Serigne Touba aura la récompense des talibés. Et, les mourides vons le rendre ce qu’il mérite. « Kou falé Serigne Bi, Niou fal la, Falé la. Nous allons vous payer en vous élisant. Nous allons vous payer. Parce qu’on n’est pas méchant, ni fou. Quelqu’un de méchant, de mesquin ou d’hypocrite ne remercie pas. Serigne Mountakha m’a chargé de remercier pour tout ce que vous avez fait pour le mouridisme », a témoigné le représentant du Khalife.