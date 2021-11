Reçu par le Chef de l'Etat: Le message très fort du Khalife des Niassènes envers Macky Sall

Le Khalife des Niassènes, reçu par le Président de la République, Macky Sall n'a pas tari d'éloges sur ce dernier. "Par ma voix, on prie pour vous, pour que tous vos projets aboutissent et que vous portiez le Sénégal plus haut dans la stabilité", a-t-il déclaré lors de son audience avec le Chef de l'Etat.