Redressement fiscal : Bougane Gueye alerte et accuse les autorités de harcèlement
Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2024 à 12:53

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Babacar Sy Le patron de D-média est de nouveau sur la sellette. Bougane Gueye Dany qui fait l’objet d’un redressement fiscal à hauteur de 2 milliards de francs CFA tire sur les nouvelles autorités. Dans une note, la direction des ressources humaines du groupe Dmedia a informé, mardi, son personnel, avoir fait l’objet d’un harcèlement de la part des nouvelles autorités par le biais des services fiscaux réclamant le paiement de plus de 2 milliards sur la base d’une taxation d’office. « Depuis quelques jours le Groupe Dmedia fait l’objet d’un harcèlement de la part des nouvelles autorités. Le dossier fiscal de Dmedia, bien que pendant devant la justice a été réouvert par les services fiscaux réclamant sous huitaine le paiement de plus de 2 milliards sur la base d’une taxation d’office que la direction conteste par voie judiciaire », peut-on lire. La direction informe avoir reçu, mardi, une équipe de l’inspection du travail pour un contrôle dans les locaux de Dmedia. « Nous informons le personnel que le groupe Dmedia est en règle avec ses collaborateurs ainsi que toutes les institutions sociales du pays. Chaque salarié du groupe a la possibilité et le loisir de vérifier lui même sa situation au niveau de la caisse de sécurité ainsi qu’à l’IPRES », a rassuré la direction des ressources humaines. Elle a par ailleurs encouragé les travailleurs du groupe Dmedia et rassuré de son « soutien indéfectible pour la réussite de votre mission d’information envers les sénégalais ».



