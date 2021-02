Réduction des dépenses d'électricité: L'AEME, la Senelec et la FNBS signent une convention de partenariat Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Février 2021 à 12:50 | | 0 commentaire(s)| Une convention de partenariat entre l'Agence pour l'économie et la maitrise de l'énergie (Aeme), la Senelec et la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs), a été signée hier. Cette cérémonie, souligne Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, entre dans un contexte marqué par les efforts du gouvernement pour alléger les charges qui pèsent sur le développement et la modernisation du secteur de la boulangerie. Elle ajoute que cette nouvelle convention vient les conforter dans les politiques qu'ils mènent pour la modernisation du secteur de la boulangerie. Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies, a parlé dans le même sillage. Selon elle, la convention s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des préoccupations du secteur de la boulangerie, avec l'accompagnement de l'Etat sur les questions de maîtrise énergétique mais surtout, pour la réduction des dépenses d'électricité et l'amélioration de la compétitivité.



