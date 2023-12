Redynamisation des Chemins de Fer du Sénégal : 18 jeunes formés aux métiers d'agent de sécurité-mouvement

Dans le cadre de la redynamisation des Chemins de Fer du Sénégal, 18 jeunes ont été formés aux métiers d'agent de sécurité-mouvement, dont la lourde charge sera d'expédier les trains dans les différentes gares. Une cérémonie de remise d'attestations de fin de formation de la deuxième promotion, présidée par le Directeur général des Chemins de Fer du Sénégal (CFS), Malick Ndoye, a été organisée, après quatre mois de théorie et de pratique. Ainsi, le DG de CFS, Malick Ndoye a rappelé l'importance d'une telle initiative qui entre en droite ligne d'une plus efficace mise en œuvre de la réhabilitation du trafic ferroviaire au Sénégal et au-delà, des frontières.