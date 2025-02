Réfane : Des individus non identifiés, incendient une école

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2025 à 12:37 | | 0 commentaire(s)|

Un climat de tension s’installe à Réfane, dans la région de Diourbel, où des jeunes, encore non identifiés, sèment la terreur dans les écoles locales. Après avoir vandalisé l’école de Nianiar et agressé son directeur, ils ont mis le feu à un abri provisoire servant de salle de classe, saboté les plantations dans la cour et le drapeau national du Sénégal.



Selon iGFM, ce nouvel acte de vandalisme a causé d’importants dégâts matériels. Les flammes ont consumé l’intégralité des tables-bancs, laissant les élèves sans espace pour poursuivre leur apprentissage.



La destruction de cette infrastructure, qui risque de mettre en péril la scolarité des enfants, suscite l’indignation des habitants, qui réclament des mesures urgentes pour sécuriser les établissements scolaires.



Les autorités locales sont appelées à réagir face à cette montée de la violence, qui met en danger l’éducation des élèves et la tranquillité des enseignants. Une enquête devrait être ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de ces actes inacceptables.

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook